Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза (Глюк'oZa), призналась, что в начале своей карьеры постоянно употребляла психоактивные вещества. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале Super.
© Instagram

"Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют", — сказала Глюкоза.

"Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала", — отметила 31-летняя певица. Она добавила, что несколько раз употребляла героин, и остановило ее лишь то, что много ее знакомых погибли из-за этого наркотика.

"У нас в подъезде употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали", — вспомнила артистка. Она рассказала, что однажды после принятия психоактивных веществ "целовала машину часов пять".

Глюкоза наиболее известна по таким хитам, как "Невеста", "Ненавижу", "Снег идет", "Швайне" и "Ой-Ой".

Lenta.ru
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