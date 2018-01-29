Певец Дмитрий Маликов сообщил о рождении сына

"Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно — рождение сына! А теперь оно случилось,и я абсолютно счастлив! Чего и Вам желаю!" — написал Маликов в комментарии к ролику, опубликованному в Instagram.

Это второй ребенок в семье. Дочери Маликова — Стефании — 17 лет.