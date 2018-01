Певец Дмитрий Маликов сообщил о рождении сына

Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно-рождение сына! А теперь оно случилось,и я абсолютно счастлив! Чего и Вам желаю ! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют) #сднемрождениядима #уменяродилсясын #спасибо❤️

A post shared by Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) on Jan 28, 2018 at 1:04pm PST