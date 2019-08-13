Певец Александр Серов подал в суд на "Пусть говорят"

Певец требует с ответчиков выплатить задолженность в размере 800 тысяч рублей и возместить убытки на сумму 200 тысяч рублей, говорится в определении о принятии иска к производству.
Договор между Серовым и ответчиками был заключен 26 февраля 2019 года. Предмет договора не уточняется. Представитель артиста отказался комментировать ситуацию, передает РИА Новости.
Александр Серов — частый гость "Пусть говорят". С начала этого года ему было посвящено три выпуска ток-шоу. Передачи о нем выходили и ранее. В 2018 году несколько выпусков "Прямого эфира" на "России 1" касались отношениям Серова с бывшей участницей "Дома-2" Дарьей Друзьяк. Она утверждала, что артист силой удерживал ее в квартире и принуждал к сексу, в результате чего она забеременела.
Герои российских ток-шоу не раз признавались, что участвовали в телепередачах за щедрое вознаграждение. В 2017 году артист Никита Джигурда утверждал, что за съемки в "Прямом эфире" на "России 1" ему заплатили 600 тысяч рублей. В том же году Александр Орлов, побивший репортера НТВ во время празднования Дня ВДВ, заявил, что Первый канал предлагал ему гонорар в размере 500 тысяч рублей.
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