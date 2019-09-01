Пара сидела во втором VIP-ряду и, смущаясь, разговаривала. Тем самым привлекла всеобщее внимание — как прессы, так и гостей концерта. Татьяна прикрывала лицо веером, роняла сумку и поднимала ее, а также внимательно наблюдала за тем, кто и как их фотографирует. От общения возлюбленные отказались и весь концерт просидели немного порознь друг от друга.