Пара сидела во втором VIP-ряду и, смущаясь, разговаривала. Тем самым привлекла всеобщее внимание — как прессы, так и гостей концерта. Татьяна прикрывала лицо веером, роняла сумку и поднимала ее, а также внимательно наблюдала за тем, кто и как их фотографирует. От общения возлюбленные отказались и весь концерт просидели немного порознь друг от друга.
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