Юрист заявил, что артистка настроена к нему негативно, поэтому может не пустить в квартиру для составления перечня культурных ценностей, нажитых в браке. В этом случае Жорин пригрозил вызвать приставов и сделать в их присутствии опись имущества.
Адвокат также передал слова Петросяна о картине "Дуб", которую тот готов подарить Степаненко после развода, так как это единственная вещь, купленная его супругой самостоятельно.
"Евгений Ваганович все покупал сам, он коллекционер, единственная картина, которую она купила, это огромная картина под названием "Дуб". Делить с ней он картину не будет, а просто подарит", — отметил Жорин.
О разводе Петросяна и Степаненко стало известно в начале августа, хотя артистка подала в суд заявление о расторжении брака еще в первых числах июля. 8 августа пара впервые прокомментировала бракоразводный процесс. Юмористы попросили не превращать их частную жизнь во всероссийский скандал, а также заявили, что попробуют сохранить дружеские отношения.
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