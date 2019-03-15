Российский юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова, с которой артист после развода открыто выходит в свет, отметили 30-летие Татьяны в Дубае.
Евгений Петросян с помощницей
© Stop kadras

Пара остановилась в люкс-отеле Fairmont The Palm на знаменитом искусственном острове Палм-Джумейра, о чем говорят метки в соцсетях, которые публикует Брухунова. По данным издания StarHit, праздничный ужин в честь юбилея прошел в ресторане отеля, откуда открывается живописный вид на побережье.

Также порталу стало известно, что Татьяна уже сделала несколько дорогих приобретений в бутиках - брошь от Chanel и сумочку от Dior. "Каждый раз, когда оказываюсь в Эмиратах, приобретаю себе брошь из лимитированной коллекции. Здесь совсем другой выбор, лучше, чем в Москве и даже в Европе", — цитирует Брухунову издание.

SHOWTIME!
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