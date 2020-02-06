Петросян раскрыл размер своей пенсии: "Хватает на все мои расходы"

По словам юмориста, он получает обычную пенсию - чуть более 20 тысяч рублей. Однако, заявил он, этой суммы ему хватает.

«Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы», - рассказал Петросян порталу Teleprogramma.pro.

Портал также выяснил, что актер Станислав Садальский получает на пенсии 50 тысяч рублей вместе с надбавками. При этом артист отметил, что его коллеги по цеху порой лукавят, когда озвучивают размер своей пенсии, поскольку они называют лишь базовую часть. Он также признал, что на ту пенсию, которую получает большинство россиян, невозможно прожить.

Ранее о своей пенсии рассказала популярная в прошлом телеведущая Елена Ханга. Как и Петросян, 57-летняя Ханга получает немногим больше 20 тысяч рублей.