Петросян: пригрел на груди змею

Народный артист РСФСР Евгений Петросян на фоне скандала с разводом и дележом имущества с заслуженной артисткой России Еленой Степаненко опубликовал на своей странице в соцсети недвусмысленный пост.
Евгений Петросян с помощницей
© Stop kadras

Утром в минувшее воскресенье юморист опубликовал фотографию, подписав ее: "Пригрел на груди…". Дополнив сообщение картинкой змеи.

Слухи о разводе звездной пары уже несколько лет блуждают по просторам интернета.

Елена Степаненко является четвертой женой народного артиста РСФСР. Они поженились в середине 80-х.

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