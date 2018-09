Петросян: пригрел на груди змею

View this post on Instagram

Пригрел на груди... 🐍 P.S Слева рука Натальи Дуровой #спектакль #эстраднаяпрограмма #юбилей #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #москва #театрэстрады #натальядурова #ретрофото #фотоархив #былодело

