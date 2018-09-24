Петросян: пригрел на груди змею

Народный артист РСФСР Евгений Петросян на фоне скандала с разводом и дележом имущества с заслуженной артисткой России Еленой Степаненко опубликовал на своей странице в соцсети недвусмысленный пост.
Утром в минувшее воскресенье юморист опубликовал фотографию, подписав ее: "Пригрел на груди…". Дополнив сообщение картинкой змеи.
Слухи о разводе звездной пары уже несколько лет блуждают по просторам интернета.
Елена Степаненко является четвертой женой народного артиста РСФСР. Они поженились в середине 80-х.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
Секрет свадебного наряда Меган: кусочек синего платья с первого свидания с Гарри в подкладке
Герцогиня Сассекская Меган рассказала, что в ее...
Белорусская витражистка создала брошь в виде вульвы (11)
Витражистка Варя Сон, известная своим брендом...
Раскрыт неромантичный и преступный смысл песни "Вахтерам" группы "Бумбокс"
Поклонники коллектива "Бумбокс" заподозрили, что песня...
TOP новостей
Шимоните примет участие в президентских выборах в Литве (5)
В понедельник литовский депутат Ингрида Шимоните...
На рост цен в Литве реагирует и президент Грибаускайте (7)
Законы надо оценивать сквозь призму конкуренции,...
Немецкий историк: забывают, что дома евреев заняли местные жители (1)
Как в Литве, так и в других странах в годы Холокоста...
Взгляд на Литву из-за границы: работники эмигрируют, остаются пенсионеры (41)
Чтобы не столкнуться с экономическим спадом, восточным...
Науседа не будет участвовать в выборах кандидата в президенты от консерваторов (1)
В понедельник финансовый аналитик Гитанас Науседа...