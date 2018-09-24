Петросян: пригрел на груди змею

Утром в минувшее воскресенье юморист опубликовал фотографию, подписав ее: "Пригрел на груди…". Дополнив сообщение картинкой змеи.

Слухи о разводе звездной пары уже несколько лет блуждают по просторам интернета.

Елена Степаненко является четвертой женой народного артиста РСФСР. Они поженились в середине 80-х.