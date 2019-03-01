Петросян отказался оплачивать счета за квартиру, где живет Степаненко

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, с марта его клиент прекратит платить за квартиру, в которой проживает бывшая жена. "С этого месяца отказываемся платить счета за квартиру, в которой проживает Степаненко, а оплачивает Петросян. Елена Григорьевна говорит, что она очень состоятельная женщина, так вот пусть сейчас попробует платить", — сказал Жорин, добавив, что в месяц на квартиру уходит около 300 тыс. рублей (4 тыс. евро).
В ответ адвокат Степаненко Елена Забралова заметила, что Жорин "ведет себя очень непорядочно и некрасиво даже как мужчина".
Следующее заседание состоится 22 марта по ходатайству стороны Степаненко.
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