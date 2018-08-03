Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Хамовнического суда, первое заседания суда состоится уже на следующей неделе.
С заявлением в суд обратилась Степаненко.
Петросян отказался комментировать сложившуюся ситуацию, заметив, что ничего об этом не слышал.
Также он не стал отвечать на вопрос по поводу развода.
Слухи о разводе звездной пары уже несколько лет блуждают по просторам интернета.
Елена Степаненко является четвертой женой народного артиста РСФСР. Они поженились в середине 80-х.
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