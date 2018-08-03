Российские артисты юмористического жанра Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись и в настоящее время занимаются разделом совместно нажитого имущества.
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Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Хамовнического суда, первое заседания суда состоится уже на следующей неделе.

С заявлением в суд обратилась Степаненко.

Петросян отказался комментировать сложившуюся ситуацию, заметив, что ничего об этом не слышал.

Также он не стал отвечать на вопрос по поводу развода.

Слухи о разводе звездной пары уже несколько лет блуждают по просторам интернета.

Елена Степаненко является четвертой женой народного артиста РСФСР. Они поженились в середине 80-х.

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