Бронзовый монумент установлен в британском городе Эйлсбери, где в 1970-х годах Боуи представил образ Зигги Стардаста.

Неизвестные злоумышленники частично испортили краской саму скульптуру, а также оставили надписи рядом с ней. Их действия назвали "ужасными" и "бессмысленными".

Рядом находится веб-камера, работающая круглосуточно, поэтому вандалов надеются установить по записи инцидента.