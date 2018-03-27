Бронзовый монумент установлен в британском городе Эйлсбери, где в 1970-х годах Боуи представил образ Зигги Стардаста.
Неизвестные злоумышленники частично испортили краской саму скульптуру, а также оставили надписи рядом с ней. Их действия назвали "ужасными" и "бессмысленными".
Рядом находится веб-камера, работающая круглосуточно, поэтому вандалов надеются установить по записи инцидента.
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