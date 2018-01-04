Ярошевский заявил, что подозревать жену в измене начал после ее первой поездки с Шульгиным в Германию. Там они должны были записать новый альбом.
"Поехали они туда вместе, но что-то не сложилось, поругались и вернулись по отдельности. Я тогда уже начал подозревать нехорошее", — цитирует его сайт "Комсомольская правда". После этого Валерия откровенно высказалась об отношении к Шульгину. "Слушай, Шульгин такой толстый, противный, представляешь розовое рыхлое тело? Я видела, как он загорал", — заявила она.
Композитор только потом понял, что жена выдумала эту версию специально для него. Его мир рухнул, когда Валерия поехала домой к Шульгину смотреть фильмы и осталась там с ночевкой.
Ярошевский напился в баре и попытался свести счеты с жизнью. В результате он остался в живых. "Какой смысл в этом? Например, выжил, а почки отказали — это расчет?" — вопрошает он.
Ранее об отношениях с Ярошевским высказалась сама Валерия. Он заявила, что считала их своей первой большой ошибкой. Как сообщалось в Dni.Ru, певица отметила, что когда они расстались, Ярошевский был не прочь получить от нее "отступные". Об этом она рассказала Лере Кудрявцевой в передаче "Секрет на миллион".
Дмитрий Нагиев влез в долги ради покупки шикарного дома
Дмитрий Нагиев по праву считается одним из самых...
Табакову стало лучше: его отключили от аппаратов
Олегу Табакову, который длительное время находится в...
Актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу (1)
Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою...
Обещавшая уничтожить человечество робот София возлюбила людей (1)
Робот-андроид София в интервью Business Insider сообщила, что...
TOP новостей
Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (231)
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...
Митинг врачей в Вильнюсе: лучшие люди покидают страну (49)
4 января в Вильнюсе состоялся митинг литовских врачей,...
Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (3)
Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...
В деле MG Baltic и Движения либералов о коррупции - новый эпизод (4)
В подозрениях в адрес Движения либералов и Партии...
В суд передано дело финансовой пирамиды Мавроди: в Литве сотни пострадавших (3)
Генпрокуратура Литвы передала в Вильнюсский окружной...