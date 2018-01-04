Ярошевский заявил, что подозревать жену в измене начал после ее первой поездки с Шульгиным в Германию. Там они должны были записать новый альбом.

"Поехали они туда вместе, но что-то не сложилось, поругались и вернулись по отдельности. Я тогда уже начал подозревать нехорошее", — цитирует его сайт "Комсомольская правда". После этого Валерия откровенно высказалась об отношении к Шульгину. "Слушай, Шульгин такой толстый, противный, представляешь розовое рыхлое тело? Я видела, как он загорал", — заявила она.

Композитор только потом понял, что жена выдумала эту версию специально для него. Его мир рухнул, когда Валерия поехала домой к Шульгину смотреть фильмы и осталась там с ночевкой.

Ярошевский напился в баре и попытался свести счеты с жизнью. В результате он остался в живых. "Какой смысл в этом? Например, выжил, а почки отказали — это расчет?" — вопрошает он.

Ранее об отношениях с Ярошевским высказалась сама Валерия. Он заявила, что считала их своей первой большой ошибкой. Как сообщалось в Dni.Ru, певица отметила, что когда они расстались, Ярошевский был не прочь получить от нее "отступные". Об этом она рассказала Лере Кудрявцевой в передаче "Секрет на миллион".