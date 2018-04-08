Певица и поэт познакомились в 1972 году в Ленинграде. Резник первый подошел к Пугачевой и предложил ей свои стихи. Позже поэт написал для Примадонны много прекрасных песен, которые прославили артистку. Однако отношения между певицей и автором не всегда были радужными.
К примеру, Пугачева вспылила из-за песни "Еще не вечер". Алла Борисовна утверждает, что идея хита принадлежит ей, а песню отдали Лайме Вайкуле.
"Я сказала им (Паулсу и Резнику – прим.ред.) "Давайте сделаем такую песню, где я вся у плиты вся замотанная, и я – ну подождите, еще не вечер, вот я сейчас все доделаю…" Они взяли "еще не вечер" и сделали другую песню. Я произнесла такую фразу: "еще не вечер" не подходит мне фраза – я в полном порядке. Они почему-то обиделись и тайно отнесли ее Лайме", – заявила Примадонна в эфире Первого канала.
При этом Пугачева утверждает, что зла на поэта не держала. "Можно подумать, что я на это могла огорчиться. Я рада до смерти, что эта песня получилась у другой певицы…" – рассказала Алла Борисовна.
Сам Резник припомнил другую историю, подпортившую его отношения с Пугачевой. По словам поэта, в середине 1990-х Алла Борисовна задумала выпустить золотую коллекцию своих песен, для чего пригласила группу авторов, в их числе был и Резник. Однако Примадонна предложила поэтам возмутительно маленький гонорар.
"Были недомолвки… Алла, наверное, не понимала, в какой мы нищете живем", – развел руками Илья Резник.
Но несмотря на все дрязги, поэт и певица смогли сохранить дружбу. "Мы ругались и ссорились, всякое было, но что толку ссориться с братом. Ясное дело, мы родные люди. Поссоримся, помиримся. Он человек такой ранимый", – отметила Пугачева.
Подтверждает это и Резник. По его словам, в самую сложную ситуацию певица пришла ему на помощь. Несколько лет назад автор перенес тяжелую операцию и сильно нуждался в средствах. Сейчас у Резника ничего нет, кроме долгов.
"Что бы там ни было, она настоящий друг и на день рождения тоже позвонила: "Я тебе цветы пришлю". А мы без денег совсем сидели. И приехала машина, и привезли мне коробочку. Я открыл и смотрю: 20 тысяч долларов! Подарила Алка", – рассказал Илья Резник.
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