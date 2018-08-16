Актер Джейсон Стейтем и супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли скоро поженятся. О помолвке 50-летний актер из киносаг «Адреналин» и «Перевозчик» и 31-летняя модель, экс-ангел Victoria's Secret объявили в январе 2016 года, а уже в феврале следующего года пара рассказала о беременности девушки. 24 июня 2017 года у влюбленных родился сын Джек, ради которого Роузи на время оставила модельную карьеру. Теперь она работает еще больше, чем раньше.

Актер и модель решили отойти от традиции жениться поскорее, пока невеста в положении все еще может поместиться в платье, и подождать.

Модель рассказала арабской версии Vogue, что ей нужен был перерыв от работы и она счастлива каждой минуте, проведенной со своим ребенком. В апреле она дала интервью уже Vogue US, в котором заявила, что единственное, по чему она точно не будет скучать — это по набранным за время беременности 22 кг.

О дате свадьбы источники сообщили изданию Mail on Sunday, молодые люди явно решили разнообразить планы своих гостей в отношении празднования нового года — Стейтем и Хантингтон-Уайтли станут мужем и женой 31 декабря 2018 года. Пара вышлет приглашения на церемонию бракосочетания для своих многочисленных друзей и близких в течение следующих нескольких недель.

В наших широтах это решение бы не было встречено с восторгом, но в США и Великобритании большинство людей считают семейным праздником Рождество, а Новый год уже отмечают в кругу друзей.

В конце концов, почему бы не встретить 2019 год в компании счастливых молодоженов, особенно если они платят за шампанское?

Поговаривают, что вечеринку устроят грандиозную — Джейсон периодически грешит желанием продемонстрировать заработанные миллионы всем окружающим.

История знакомства Джейсона и Роузи не отличается оригинальностью: они познакомились, когда Хантингтон-Уайтли снималась в третьих «Трансформерах» в 2010 году. В качестве пары их увидели несколько недель спустя на музыкальном фестивале Coachella, который ежегодно проходит в Калифорнии. С тех пор они, несмотря на 20 лет разницы в возрасте, стали неразлучны.