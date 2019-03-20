Анастасия Волочкова стала очередной звездной гостьей шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" Гламурная блондинка приехала к балерине домой. По словам Анастасии, она буквально с порога почувствовала зависть Ксении.

"Первое, что она сказала: "Да, неплохо ты живешь. Хоромы себе отстроила..." А когда мы зашли в спальню, бросила: "А плед-то у тебя дешевый!" – отметила Волочкова. По словам балерины, Собчак предложила ей продемонстрировать мастерство соблазнения на операторе, но та отказалась.

Впрочем, Анастасия все же дала сдачи Ксении. "Она пыталась повторить мой шпагат, но не смогла. Ксюша попробовала надеть балетную пачку, но не сумела ее застегнуть. Она на ней не сходилась. Потом говорит: "Давай ты будешь Цискаридзе, а я – Анастасия Волочкова. Попробуй меня поднять. Возьми на ручки, я не тяжелая!" Я попыталась поднять ее, но не получилось", – рассказала балерина.

Собчак не понравились и наряды Волочковой. Она сравнила их с занавесками и предложила собеседнице переодеться. Ксения обратила внимание на внушительный бюст балерины и заявила, что он не натуральный. Однако Анастасия доказала, что это не так, позволив гостье пощупать грудь.

Однако Ксения никак не могла угомониться. Она прямо сказала, что Анастасия на дне. Та нашлась с ответом. "На дне, Ксюша, ты", – заявила ей балерина. Она напомнила Собчак, что регулярно выступает с концертами, записывает песни, снимает клипы, а сейчас взялась за написание второй книги.

"А у тебя, кроме твоего шоу на YouTube, ничего нет. Тебя позвали недавно на Первый канал, чтобы ты обсудила своего Виторгана и его драку с Богомоловым. Но ты полпрограммы почему-то посвятила мне, сочиняя, будто ты показала Волочковой Москву!" – осадила Волочкова Собчак.

Однако главный сюрприз ожидал балерину в бане после интервью. Ксения Собчак предложила Анастасии Волочковой посекретничать, однако та обнаружила скрытые камеру и микрофон. "Представляете, я пустила ее к себе домой, а она пришла ко мне со скрытыми камерами! Мне было стыдно за Ксюшу, но я сделала вид, что ничего не заметила!" – возмутилась балерина.

Анастасия Волочкова рассказала, что Ксения Собчак стала выспрашивать у нее, почему та рассталась с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Балерина пояснила, что любимый ее ревновал, хотя поводов не было. А последней каплей стал ребенок.

"Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Но он по своей вере мог иметь много жен, а я хотела быть единственной. Когда я забеременела, он мне сказал: "Настя, давай ты будешь моей женой, но, если ты родишь ребенка и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте". Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш", – цитирует Анастасию Волочкову сайт "Комсомольская правда".