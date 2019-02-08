"Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Reebok выпустил скандальную рекламу

Проект называется #НИВКАКИЕРАМКИ — это российская адаптация международного проекта #BeMoreHuman. В российской версии снялись знаменитые спортсменки и активистки: чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык, кандидат в мастера спорта по боксу Изабель Магкоева, а также создательница феминистского телеграм-канала «Женская власть» и издания Breaking Mad Залина Маршенкулова. Она же выступила автором провокативных слоганов, среди которых: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались» и «Когда говорят „носить на руках“, представляю, как меня носят к гробу».
View this post on Instagram
#НИВКАКИЕРАМКИ В рамках совместного проекта с Залиной Маршенкуловой @mayachok_antihrista #НИВКАКИЕРАМКИ компания Reebok предоставила слово девушкам, которым есть, что сказать, и которые не стесняются быть собой. Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно. Одинаково уважительное отношение ко всем существующим мнениям является одним из принципов компании Reebok. Бренд посчитал нужным дать возможность высказаться главным героиням проекта, которые профессионально занимаются традиционно «не женским» видом спорта - смешанными единоборствами. К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании. Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой.
В день выхода рекламы (7 февраля) часть визуала пришлось удалить.
«Бренд посчитал нужным дать возможность высказаться главным героиням проекта, которые профессионально занимаются традиционно „не женским“ видом спорта — смешанными единоборствами.
К сожалению, уже после публикации некоторых снимков стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании.
Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой», — сообщается в официальном инстаграм-аккаунте производителя спортивной одежды.
Также в поддержку кампании Rebook выпустил видео, в котором девушки рассказывают, почему они выбрали «мужские» виды спорта, почему они считают, что можно заниматься борьбой и оставаться красивой, и осуждают позитивную дискриминацию и сексизм.
"Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Reebok выпустил скандальную рекламу
Reеbok Russia представил новую рекламную кампанию, и она...
"Выйдем на поединок, малыш?" Ревва вызвал на бой Конора Макгрегора (2)
Российский шоумен и комедийный актер Александр Ревва...
Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении-2019", Киркоров поможет (3)
ВГТРК назвала представителя России на конкурсе "...
ФОТО: Киану Ривз попал в объективы папарацци в неприглядном виде
Голливудская кинозвезда Киану Ривз уже давно считается...
TOP новостей
Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (14)
Пилайте можно смело назвать районов, которые в...
Депутат предлагает поправки, которые обяжут премьера представлять кандидата в министры в течение 15 дней (3)
Депутат оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс...
Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (21)
DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...
Депутат Маяускас принес в сейм наркотические вещества: не знаю, как иначе обратить внимание (7)
Депутат литовского парламента Миколас Маяускас...