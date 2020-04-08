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В TikTok набирает популярность новый челлендж. Суть его проста — нужно поменяться одеждой с напарником противоположного пола. Забавные ролики уже отсняли многие звезды российского шоу-бизнеса, которые смело примерили каблуки и галстуки, пишет Starhit.
Переодеваются по щелчку – Дима Билан в женское боди, а Павел Воля в платье
© RIA/Scanpix

Одними из первых в забавном челлендже под сингл Дрейка Nonstop приняли участие Дженнифер Лопес и Алекс Родригез. В ролике певица сначала демонстрирует соблазнительные движения в обтягивающем платье, а после короткого переключения света облачается в строгий костюм избранника. Сам баскетболист при этом продолжает танцевать в наряде Джей Ло.

@jlo
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Wait for it...😂♥️ @arod13

♬ Nonstop - Drake

Поклонники остались в восторге от публикации известной пары, а недавно #fliptheswitchchallenge подхватили и российские звезды. Так, например, в смелом образе предстал 38-летний Дима Билан. Музыкант надел откровенное боди Клавы Коки, а она — его майку. “Ну что, для кого-то карантин — это еще скучно?” — написал артист.

@klavacoca

Карантин - он такой... Кому боди идёт больше??? 🤣🤣🤣 Продолжение у @bilanofficial 🎬

♬ Nonstop - Drake

Не устояли перед флешмобом Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Юморист попытался повторить откровенные движения жены, которые она исполнила до щелчка выключателя. Причем 41-летний шоумен не ограничился примеркой платья, а надел даже туфли и украшения жены.

Впрочем, не все оценили старания мужчины. Многие посчитали образ Павла неприличным, отметив, что заметили его нижнее белье. “Паша, в следующий раз сними трусы, они только мешают”; “Не ожидал, что Воля тоже будет, как попугай повторять этот бред”, — посоветовали пользователи.

@liasanutiasheva

##пощелчку 😂👗❤️

♬ Nonstop - Drake

А вот Яна Рудковская и Евгений Плющенко выбрали наряды поскромнее: он предстал в классическом костюме, она — в приталенном пальто, правда, накинутом на голое тело.

К слову, супруги решили разнообразить ролик и пригласили в кадр семилетнего Сашу. “Шел какой-то там день карантина, мы активно продолжали сидеть дома”, — написала продюсер.

На переодевание решилась и другая звездная пара — Екатерина Волкова с Андреем Карповым. Звезда сериала “Воронины” спускается по лестнице в свободном платье, демонстрируя стройность ног. А уже через мгновение все то же самое проделывает ее 33-летний муж.

По словам танцора, ради затеи ему пришлось прервать ремонт в доме и поддаться на уговоры их дочери Елизаветы. “В общем, девчонки оторвали меня от перфоратора и бетона у нас дома и затянули в такую авантюру. Посмотрел после монтажа-ржака… Развлекайтесь и не забывайте о чувстве юмора!” — говорил он.

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