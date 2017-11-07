Перенесший инсульт актер Михаил Кокшенов начал разговаривать

Актер до сих пор находится в Центральной клинической больнице управделами президента России, куда Кокшенова перевели 26 октября из Первой градской больницы.
Его дочь Алевтина Кокшенова (Вокрош) сообщила, что состояние отца значительно лучше, он уже понемногу общается с окружающими, пишет Газета.Ru. Однако когда его смогут выписать из больницы, информации пока нет.
Ранее сообщалось, что в больницу прославленный 81-летний артист был доставлен прямо с улицы. Сообщалось, что он "бродил, как потерянный". Позже оказалось, что у Кокшенова инсульт.
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