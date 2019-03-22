Крис де Бург, Тимбалэнд, Майкл Болтон, Марио Бионди, Светлана Лобода и другие знаменитости мирового уровня в этот вечер появились на главной сцене страны. Вели торжественную церемонию Филипп Киркоров и Елена Север, которые стали достойной оправой блиставшим в Кремле бриллиантам.

Статьи по теме: Диме Билану назначили экстренную операцию

Особое внимание публики было приковано к Диме Билану, концерты которого почти сплошь отменены и перенесены. Он исполнил композицию "Молния". Танцоры вынесли певца под руки, усадили на стул, и работал он весь номер сидя. Так же Диму унесли и за кулисы – самостоятельно передвигаться он пока не может.

Несколько недель назад Билан поскользнулся на льду около дома и получил сложный двойной перелом ноги. Несмотря на серьезную травму и советы врачей, артист решил отсрочить операцию и выступить в Питере. Лишь после этого он оказался в руках хирургов, которые собрали ногу, используя шурупы и пластину.

Пока Дима передвигается на инвалидном кресле. Он прервал гастрольный тур, пояснив: "Это долгие переезды, отсутствие под рукой лечащего врача и программа более двух часов, а реабилитация должна быть максимально серьезной и качественной!"

Дима Билан не может наступать на травмированную ногу, но от выходов на сцену с небольшими номерами не отказывается. Неделю назад он открыл спортивный комплекс в Ташкенте, а теперь появился на сборном концерте в Москве.