Уходящий год начался со скандала – в Интернете появилась петиция против засилья на экране одних и тех же лиц. Первый канал, казалось, к чаяниям телезрителей прислушался. Вместо студии – московские улицы. Вместо вечных Кобзона, Лещенко и Антонова – Вера Брежнева, Светлана Лобода, Alekseev и группа "Грибы". Казалось, молодежь должна радоваться, что праздник пройдет без не попадающих в фонограмму молодящихся стариков.
Однако в Огонек Первого канала все-таки прорвались эстрадные пенсионеры -70-летняя София Ротару и 68-летний Валерий Леонтьев. А поскольку новых хороших песен у последнего нет, то петь он будет нестареющий "Полет на дельтаплане". Эта песня появилась в его репертуаре в 1983-м и с тех пор артист исполняет ее почти в каждой "Новогодней ночи", иногда чередуя с "Зеленым светом". В этот раз, правда, хотя бы новая аранжировка появилась, и на том спасибо.
Конечно, будет и Алла Пугачева, как же без нее. Дома с детьми ей не сидится, решила подзаработать. Мол, имеет право, если в голосовании телезрителей об артистах, которых хочется видеть в новогоднем эфире, Примадонна заняла десятое место. Леонтьев, кстати, в топ-30 не попал вообще, а Ротару – на 25-м месте, уступив Максу Барских, Натали, Дан Балану и MiyaGi & Эндшпиль.
Но Пугачевой хотя бы хватило совести не петь старье, а в Новогоднюю ночь устроить премьеру песню "Я летала" молодого автора Олега Влади. "Продюсер Алишер пару лет назад услышал один мой музыкальный набросок и сразу сказал: "Это же просто песня для нашей Аллы! Только текст нужен светлый и жизнеутверждающий! Сделаем убойный танцевальный современный трек! Она же всегда была революционером в музыке и шла на смелые эксперименты!", – рассказал о появлении песни сам Влади.
После мелодичных "Старинных часов", "Маэстро" и "Миллиона алых роз", которые навсегда останутся в музыкальной истории страны, "Я летала", конечно, кажется музыкальной поделкой. Но 68-летняя Примадонна, которая всячески молодится фигурой, одеждой и репертуаром, иных песен давно не поет.
До выхода в эфир "Новогодней ночи на Первом" остается один день. Но телезрители уже стыдят Пугачеву и ее ровесников за то, что снова пролезли в телевизор и снова устроили вакханалию, хотя концерт замышлялся как прогрессивный и молодежный.
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