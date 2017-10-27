Папарацци выследили суррогатную мать ребенка Ким Кардашьян

Как сообщают СМИ, имя женщины держится в строжайшей тайне. Известно, что она замужем и уже имеет двоих детей. В целях безопасности на снимках, попавших в прессу, ее лицо не показано.

Как уже сообщалось, третий ребенок звездной пары должен появиться на свет в январе будущего года. Также прозвучала информация, что суррогатная мать вынашивает двойню, но представители Кардашьян и Уэста это не комментируют.

По данным таблоида TMZ, за вынашивание ребенка суррогатной матери заплатили 45 тысяч долларов, при этом поиски подходящей женщины длились несколько месяцев. Сейчас Ким тщательно следит за ее питанием. Ей строго запрещено курить, употреблять алкоголь, принимать горячую ванну, красить волосы и есть термически необработанную рыбу.