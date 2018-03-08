Российский актер Алексей Панин решил улететь из России в неизвестном направлении вместе с дочерью. Прощальное видео он опубликовал на своей странице в Instagram. Позднее он удалил ролик.
© RIA/Scanpix

В видео он спрашивает свою дочь, куда они полетят. Девочка называет наугад страну — Таиланд. Актер уточнил, что направление они пока не выбрали. "Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!" — добавил Панин.

18 декабря 2015 года бывшая гражданская жена Алексея Панина Юлия Юдинцева заявила о похищении дочери. Она утверждала, что актер забрал восьмилетнюю девочку из школы и скрылся в неизвестном направлении. На следующий день Панин опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" несколько фото и видео с дочкой, сопроводив их комментарием: "С Нюсей все хорошо! Она счастлива!"

Позже актер вернул девочку маме, но потом снова ее забрал. Его арестовали на 10 дней за мелкое хулиганство. Девочка проживает с матерью, но Панин не согласен с решением суда и считает, что воспитанием ребенка должен заниматься он.

Lenta.ru
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