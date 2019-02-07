Артист выложил фотографию американской визы и намекнул, что собирается эмигрировать из России. Под снимком он пояснил, что это "билет в один конец". Кроме того, он процитировал стихотворение Михаила Лермонтова:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Некоторые подписчики пожелали Панину удачи в США, другие же порадовались, что он наконец покидает Россию и заявили, что скучать не будут. Кроме того, многие комментаторы предположили, что виза артиста давно истекла, так как, судя по документу, она была выдана в 2010 году.
В марте 2018 года актер заявил в соцсетях, что вместе с дочерью собирается уехать из России. "Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!" — рассказал тогда Панин. Позднее он удалил "прощальное видео" и решил остаться на родине.
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One way ticket 👋🚗🛫🚂 Михаил Лермонтов. Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ.
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