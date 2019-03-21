"Единственная страна в мире из тех, где я был, куда не хочется возвращаться", - пишет Панин.

По его словам, Россия - это "грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя" и в которой "никогда ничего не изменится".

Власти настроили против весь цивилизованный мир, на нас смотрят, как на дикарей - продолжает актер. И проблема, считает он, не в тех, кто смотрит, а в россиянах. Панин коснулся и потенциально опасной темы о ВОВ. С ней не все однозначно, пишет он: "Мы вместе с Гитлером, в 39 году, захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию! Не успели!". А что касается освобождения Европы от нацистов, то это "тоже вранье", так как "мы не освободили ее, а оккупировали".

Единственное достижение России за 75 лет - полет Юрия Гагарина в космос, считает Панин. "Мы проводим олимпиады и ЧМ по футболу, а российские дети умирают от рака", "честных, демократических выборов нет и не будет", "писать можно до посинения"....

Завершить монолог он решил размышлениями о коллегах, которые, по его словам, будучи популярными, не говорят правду, а наперегонки подлизываются к сильным мира сего ради своей выгоды.