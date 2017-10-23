Максим Галкин в очередном шуточном видеоролике распределил среди звезд портфели, которые они могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. В качестве премьер-министра, например, Галкин выдвинул кандидатуру ведущей “Дома-2” Ксении Бородиной.
Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
© Instagram

Главой комитета по делам молодежи Максим представил жертву двойного изнасилования Диану Шурыгину, а главой комитета по защите животных и окружающей среды — скандально известного актера Алексея Панина.

Последнего, напомним, подозревали в особой любви к животным. Ранее в Сети появились ролики, на которых похожий на актера человек занимается сексом с собакой. Злопыхатели не стали разбираться и огульно записали Панина в зоофилы. Этот факт, видимо, и вспомнил задетый Галкиным актер.

“Максим, ты так ловко распределил места. Ты так, как тебе кажется, тонко пошутил, только почему-то ты забыл про себя. Дорогой мой, как ты думаешь, какое место в новом правительстве России может занять гомосексуалист, который живет со старой женщиной? Наверное, Пенсионный фонд. А, Максим?“ — спросил он своего обидчика со страницы в Instagram. При этом актер пообещал избить Галкина, если тот продолжит оскорблять его: “Не шути больше со мной, иначе ***** ты получишь за милую душу”.

Дни.ру
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