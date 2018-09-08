Памела Андерсон разорвала отношения с футболистом, который предложил ей свадьбу

Ради Памелы футболист оставил гражданскую жену и двух годовалых сыновей-близнецов.

Андерсон познакомилась с 32-летним спортсменом на Каннском кинофестивале весной 2017 года. По информации СМИ, Памела жила вместе с Адилем в его доме в Марселе, откуда она уже съехала. Ранее СМИ сообщали, что Андерсон решилась сделать ЭКО и вновь стать мамой.

Сборная Франции стала победителем чемпионата мира-2018, обыграв со счетом 4:2 в финальной встрече команду Хорватии, но очередной любовник Памелы не сыграл на турнире в России ни одного матча, наблюдая за происходящим со скамейки запасных.