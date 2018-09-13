Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами после предложения пожениться

Как известно, ради Памелы защитник клуба «Севилья» и сборной Франции Адиль оставил свою гражданскую супругу, французскую модель Сидони Бьемон, и сыновей — близнецов Зейна и Мади. Малышам тогда было всего по пару месяцев, но Адиля это не остановило. Как сообщает TMZ, именно это стало причиной расставания.

Серьезно задуматься о расставании Памела решила после того, как провела достаточно времени с маленькими близнецами. Она поняла, что стала препятствием для общения отца с сыновьями. «Памела провела всю прошлую неделю с близнецами, и это разбило ей сердце. Она чувствует, что является той самой причиной, по которой Адиль не может проводить достаточно времени со своими сыновьями. Поэтому Пэм решила отойти в сторону, чтобы дать ему возможность поступать правильно и полноценно участвовать в воспитании детей. Этот искренний, бескорыстный поступок дался Памеле нелегко, она убита горем. Но она считает, что Адиль должен заново выстроить отношения с матерью его детей. Она надеется на то, что он вернется в семью», — комментирует инсайдер.

Как сообщают инсайдеры, Памела уже собирает вещи и готовиться к переезду с дома на Французской Ривьере.

А только недавно Памела поддерживала возлюбленного на футбольном матче. Недавно прошел матч «Марсель» — «Монако» в рамках чемпионата Франции, на котором присутствовала звезда. Она сидела на трибунах вместе с девушками коллег футболистов бойфренда Адиля Рами. Она воочию увидела триумф команды, за которую играет ее возлюбленный. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу «Марселя».

Напомним, звезда сериала «Спасатели Малибу» жила у своего бойфренда. Как рассказала актриса в интервью газете Daily Mail, после переезда ее жизнь сильно изменилась. Теперь Памела — завсегдатай футбольных матчей (она ходит почти на все домашние игры марсельского «Олимпика», за который играет ее возлюбленный) и даже сама готовит ужин и ходит за продуктами на местный рынок.

Как говорит сама Андерсон, 18-летней разницы в отношениях она не чувствует. «Он называет меня «инопланетянкой». Говорит, что мне должно быть 30 лет, а не 50, и просит показать мое водительское удостоверение,» рассказывает актриса.