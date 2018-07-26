"У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми. Один, правда, мечтал о том, чтобы я была с другой женщиной, а он наблюдал. Иногда это звучит соблазнительно", — сказала Андерсон в ответ на вопрос, что она думает о сексе втроем, оргиях и секс-клубах.

"Но я слишком романтична для этого. Мне не нравится секс без любви и обязательств", — подчеркнула артистка.

Андерсон также рассказала, что была свидетельницей успешных полиаморных отношений: "Я недавно встретила женщину, которая живет в одном доме с мужем и любовником. Они вырастили детей вместе. Это всегда твой выбор. Они счастливы, но я бы ни за что не смогла так жить".

51-летняя Памела Андерсон известна ролями в таких сериалах и фильмах, как "Спасатели Малибу", "Не называй меня малышкой", "Стрипперелла" и "Супергеройское кино". Ранее в июле актриса заявила, что граждан США запрограммировали опасаться русских, образ которых в Америке совсем не соответствует действительности.