“Палата №6”: Федосееву-Шукшину предсказуемо “затравили” за желание стать матерью в 82 года

Утомительные склоки за квартиру, которую актриса подарила Алибасову, чуть не разрушили союз знаменитостей, а теперь ставят под сомнение и возможное материнство Федосеевой-Шукшиной.

Прояснить ситуацию взялась адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник — юрист даже назвала условия, при которых Шукшина все-таки может стать матерью.

“Я не знаю сейчас, с учетом сложности в их отношениях, они готовы перейти к каким-либо решительным действиям, но хочу отметить, что суррогатном материнство в России не запрещено, для этого не существует никаких возрастных ограничений”, — отметила Вербицкая-Линник.

По ее словам, Федосеева-Шукшина и продюсер могут завести ребенка и стать прекрасными и “очень яркими родителями” в случае, если передумают разводиться.

На данный же момент защитница называет отношения парочки “неровными”, ведь несколько дней назад Алибасов снова предложил жене расторгнуть брак, что очень обидело его благоверную, пишет “Пятый канал”.

Кстати, по мнению других “возрастных” родителей, Эммануила Виторгана и Ирины Млодик, общий малыш только помирит и скрепит звездную пару.

При этом сама потенциальная мама мечтает о сыне, ведь у Федосеевой-Шукшиной уже есть трое взрослых дочерей.

Россияне же от подобного поворота событий находятся в полном шоке. В социальных сетях люди высказывали свои комментарии по поводу происходящего — безо всякого уважения к возрасту.

“Риски в данном случае превышают 100%”, “Она и Алибасов — скоморохи, одним словом”, “Ее текущих детей лишить надо, а она о новых думает”, “Сыном тоже на телевидении торговать будет?”, “Не семейка, а палата №6”, “Яйцеклетку, надеюсь, не у собственных дочерей возьмет”, “Крота” с Бари на двоих пили”, — пишут они.