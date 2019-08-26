Откровенные фото Насти Каменских заставили понервничать ее мужа

Каменских продолжает будоражить воображение фанатов откровенными снимками в купальниках и нижнем белье даже несмотря на статус "замужней дамы" (в мае Потап и Настя соединили себя узами брака).
На этот раз жгучая брюнетка предстала в соблазнительном черном боди, подчеркнувшем все изгибы ее пышной фигуры. «Я – твоя мечта», — кокетливо подписала снимки звезда.
Некоторые поклонники певицы посчитали, что такие кадры лучше приберечь для интимной переписки с мужем, а не выкладывать их на всеобщее обозрение.
Потап, похоже, оказался с ними солидарен. Рэпер оставил под фото эмоциональный комментарий, снабдив его "огненными" эмодзи и восклицательными знаками. "Нннннааааааасть!!!! Марш домой!!!", – призвал нерадивую звезду законный супруг.
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