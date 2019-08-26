Украинская певица Настя Каменских выложила серию провокационных снимков в черном боди. Одним из первых на чувственную фотосессию артистки отреагировал ее 38-летний муж Алексей Потапенко (Потап).
© Asmeninio archyvo nuotr.

Каменских продолжает будоражить воображение фанатов откровенными снимками в купальниках и нижнем белье даже несмотря на статус "замужней дамы" (в мае Потап и Настя соединили себя узами брака).

На этот раз жгучая брюнетка предстала в соблазнительном черном боди, подчеркнувшем все изгибы ее пышной фигуры. «Я – твоя мечта», — кокетливо подписала снимки звезда.

Некоторые поклонники певицы посчитали, что такие кадры лучше приберечь для интимной переписки с мужем, а не выкладывать их на всеобщее обозрение.

Статьи по теме:
ФОТО. "Поймал меня с утра мой мальчик": Настя Каменских выложила эротическое фото  (6)
Дорого богато. Свадьба Потапа и Насти Каменских обошлась почти в 100 тысяч евро  (4)

Потап, похоже, оказался с ними солидарен. Рэпер оставил под фото эмоциональный комментарий, снабдив его "огненными" эмодзи и восклицательными знаками. "Нннннааааааасть!!!! Марш домой!!!", – призвал нерадивую звезду законный супруг.

View this post on Instagram

Soy tu sueño 🍭

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Aug 25, 2019 at 2:53am PDT

MK.ru
Статьи по теме:

Известная певица вспомнила про секс за деньги (6)

Артистка сделала шокирующее признание. Настя...

Знаменитости

Откровенные фото Насти Каменских заставили понервничать ее мужа

Украинская певица Настя Каменских выложила серию...

Квентин Тарантино впервые станет отцом. И это в 56 лет

56-летний американский режиссер и один из самых...

ФОТО: Дима Билан смутил подписчиков снимком в нижнем белье (1)

Провокация артиста удалась.

"Сушенная груша": Пугачева озадачила сеть совместным фото с Вайкуле (1)

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми...

Сделано официальное заявление о состоянии Заворотнюк после слухов о раке

Несколько дней назад в СМИ появилась страшная новость:...

TOP новостей

Инфографика. Сколько жителей в столице Литвы (2)

По данным Департамента статистики Литвы , в Вильнюсе...

Самые большие зарплаты в июле: в одной компании средняя зарплата составила почти 50 000 евро (7)

По новейшим данным Фонда социального страхования...

После информации о депутате Розовой консерваторы просят о расследовании влияния РФ в Литве

Консерваторы, входящие в Комитет по национальной...

Самые влиятельные в Литве 2019: в первой тройке общественных деятелей новое лицо (37)

Историк, священник и политолог – люди этих профессий,...

Ванагайте в открытом письме просит МИД Литвы прекратить тайную слежку (6)

Писатель Рута Ванагайте с открытым письмом...