Отец Леонида Агутина дебютировал в проекте "Голос 60+"

В сентябре на Первом канале стартует вокальное шоу "Голос 60+". Наставниками отдельного проекта для людей старшего поколения стали Пелагея, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и Лев Лещенко.
Леонид Агутин в шоу "Голос 60+"

Сейчас идёт кастинг участников и становятся известны первые подробности слепых прослушиваний. Так, Леонида Агутина, одного из наставников, ждал сюрприз. На шоу пришёл выступить его отец — 83-летний Николай Агутин.

Агутин-старший, участвуя в слепых прослушиваниях, очень волновался.

— Я услышал, что планируется проект, где участвуют пенсионеры, и мне понравилась идея. Всё-таки в таком возрасте редко кому и где дают выступить. А здесь появилась замечательная возможность, и я её использовал. Леониду, о том что буду участвовать в проекте, не говорил. Он был жутко удивлён, когда узнал меня по тембру голоса. Правда, сначала долго не нажимал красную кнопку. Потом слушал, слушал и понял: "Это точно отец поёт!" И повернулся, — поделился Николай Петрович.

Леонид и Николай Агутины
Леонид и Николай Агутины
© Фото из социальных сетей

— Это очень волнительное занятие, — говорит Николай Петрович. — Перед участниками — непростая задача. Во-первых, надо со здоровьем дружить! Перед тем как выйти на сцену, мне пришлось восемь часов томиться в ожидании. В этот день прослушивали 25 человек, во время съёмок дважды ломалась аппаратура. Пока всё ремонтировали и настраивали, я сидел за кулисами. Скажу вам, это жуткое дело — ждать. Потом настроился и вышел. Очень чисто, как мне сказали, и ровно спел свою песню. Хотя я уже давно не работаю. Вот это удивило всех наставников. Они сказали, что я справился. И слава богу.

В прошлом Агутин-старший был довольно известным певцом, поэтом и композитором, писал песни для разных исполнителей. Он окончил Гнесинское училище, в котором учился вместе с Иосифом Кобзоном.

Агутин-старший уверяет, что критики со стороны наставников "Голоса 60+" не боится и не намерен гнаться за первым местом, ему хочется лишь донести свои песни до народа. "Я только для этого альбомы и записываю, чтобы люди их слышали. Не только же для себя!" — рассказал Николай Петрович.

Life.ru
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