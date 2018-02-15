Отца сестер-супермоделей Хадид обвиняют в изнасиловании

Отца сестер-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид Мохамеда Хадида обвинили в изнасиловании модели Миранды Ви, сообщает Page Six.
Bella Hadid
© Vida Press

В Instagram модель заявила, что Хадид насиловал ее. По этому факту полиция Лос-Анджелеса предъявила Мохамеду Хадиду обвинение. По сообщению издания, допрос вели двое полицейских в течение двух часов.

В деле также фигурирует креативный директор и соучредитель марки Guess Пол Марчиано: по словам Миранды Ви, Марчиано совершал в отношении нее действия, которые можно охарактеризовать как сексуальный харассмент.

Ранее, в январе, в отношении Марчиано выдвинула обвинения в домогательствах американская супермодель Кейт Аптон. В своем аккаунте в социальной сети Twitter Аптон возмутилась тем, что компания Guess все еще пользуется услугами Марчиано, несмотря на его аморальное поведение в отношении моделей. Она сопроводила свой пост хештегом meToo, который используется теми, кто хочет рассказать о пережитом насилии и харассменте.

Lenta.ru
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