Певица Анна Семенович в сторис Instagram рассказала о досадном происшествии на гастролях. Она отравилась, из-за чего всю программу ее мероприятий пришлось перекраивать. Похоже, что все дело в вареном языке:
"Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться? Ужас просто! Такую ночку провела сегодня. Вызвала врачей и сейчас мне капают капельницы, чтобы я пришла в себя. Пропустила скачки в Монте-Карло из-за этого. Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь. Кто отравлялся, меня понимают. Это очень неприятно. Съела вареный язык. От Вологды до дома ехала, и вся побелела. Очень испугалась".
"От Вологды до дома ехала и вся побелела": Анна Семенович отравилась на гастролях (1)
Певица съела вареный язык.
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