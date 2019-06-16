Певица съела вареный язык.
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Певица Анна Семенович в сторис Instagram рассказала о досадном происшествии на гастролях. Она отравилась, из-за чего всю программу ее мероприятий пришлось перекраивать. Похоже, что все дело в вареном языке:

"Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться? Ужас просто! Такую ночку провела сегодня. Вызвала врачей и сейчас мне капают капельницы, чтобы я пришла в себя. Пропустила скачки в Монте-Карло из-за этого. Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь. Кто отравлялся, меня понимают. Это очень неприятно. Съела вареный язык. От Вологды до дома ехала, и вся побелела. Очень испугалась".

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