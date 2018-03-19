Его популярность превышала известность многих его коллег. В 2015 году Хокинг занял девятое место в рейтинге всемирного восхищения, опубликованном международным институтом изучения общественного мнения YouGov. А в национальном списке Великобритании Хокинг был первым среди мужчин.
Хокинг, никогда не страдавший застенчивостью, любил появляться в кадре в роли самого себя. О жизни ученого снято немало фильмов, в том числе два художественных.
- 1. От "Симпсонов" до Pink Floyd: Стивен Хокинг оставил яркий след в массовой культуре
- 2. Звездный путь
- 3. Теория Большого Взрыва
- 4. Злодей для Jaguar
- 5. Монти Пайтон
- 6. Симпсоны, Гриффины, Футурама
- 7. Хокинг в кинематографе
- 8. Pink Floyd
От "Симпсонов" до Pink Floyd: Стивен Хокинг оставил яркий след в массовой культуре
Выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг , скончавшийся...
Суд арестовал квартиру и деньги бывшей жены Джигарханяна (1)
Cуд наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве...
Хакеры слили в Сеть интимные фото невесты принца Гарри (2)
Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации...
Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности (2)
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала...
TOP новостей
Премьер Литвы: минимальная зарплата будет совершенно иной (29)
Изменения налогов готовят и вскоре представят...
Литва не считает президентские выборы в РФ свободными и демократическими (573)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Что грозит водителям, если они скроют от врачей наличие болезней (13)
В последнее время в Литве нередки ДТП , причиной...
"Содра" наживается за счет больных – пособия не получают тысячи (14)
Многим известно, что если вовремя не заплатить налоги,...