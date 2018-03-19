От "Симпсонов" до Pink Floyd: Стивен Хокинг оставил яркий след в массовой культуре

Его популярность превышала известность многих его коллег. В 2015 году Хокинг занял девятое место в рейтинге всемирного восхищения, опубликованном международным институтом изучения общественного мнения YouGov. А в национальном списке Великобритании Хокинг был первым среди мужчин.

Хокинг, никогда не страдавший застенчивостью, любил появляться в кадре в роли самого себя. О жизни ученого снято немало фильмов, в том числе два художественных.