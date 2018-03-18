Его популярность превышала известность многих его коллег. В 2015 году Хокинг занял девятое место в рейтинге всемирного восхищения, опубликованном международным институтом изучения общественного мнения YouGov. А в национальном списке Великобритании Хокинг был первым среди мужчин.
Хокинг, никогда не страдавший застенчивостью, любил появляться в кадре в роли самого себя. О жизни ученого снято немало фильмов, в том числе два художественных.
- 1. От "Симпсонов" до Pink Floyd: Стивен Хокинг оставил яркий след в массовой культуре
- 2. Звездный путь
- 3. Теория Большого Взрыва
- 4. Злодей для Jaguar
- 5. Монти Пайтон
- 6. Симпсоны, Гриффины, Футурама
- 7. Хокинг в кинематографе
- 8. Pink Floyd
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