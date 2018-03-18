От "Симпсонов" до Pink Floyd: Стивен Хокинг оставил яркий след в массовой культуре

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Звездный путь
Выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг, скончавшийся накануне в Кембридже на 77-м году жизни, был не только мировой величиной в науке, но и одним из самых известных широкой публике ученых. Несмотря на тяжелейший недуг, рано приковавший его к инвалидному креслу, Хокинг регулярно давал интервью, выступал на телевидении, снимался в рекламе, сериалах и озвучивал мультфильмы.
Stephenas Hawkingas
© AP / Scanpix

Его популярность превышала известность многих его коллег. В 2015 году Хокинг занял девятое место в рейтинге всемирного восхищения, опубликованном международным институтом изучения общественного мнения YouGov. А в национальном списке Великобритании Хокинг был первым среди мужчин.

Хокинг, никогда не страдавший застенчивостью, любил появляться в кадре в роли самого себя. О жизни ученого снято немало фильмов, в том числе два художественных.

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Звездный путь
NEWSru.com
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