По данным телеканала, из Букингемского дворца уходит «правая рука» Маркл 32-летняя Эми Пикерилл.

Как отмечается, женщины находятся в хороших отношениях. Они договорились, что Пикерилл не уйдет с должности личного советника до родов герцогини. Также она будет помогать Маркл после рождения ребенка, пока во дворце не подыщут новую помощницу.

Ранее сообщалось, что от Меган Маркл ушел телохранитель, поскольку герцогиня не могла привыкнуть к постоянной опеке службы безопасности.