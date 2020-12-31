От Гагарина до Урганта: каким был и каким стал "Голубой огонек"

Как менялось шоу на протяжении времени и чем оно стало сегодня, рассказывает издание "Газета.Ru".

Возникновение любимого миллионами телезрителей формата новогоднего голубого огонька в декабре 1962 года было связано с эпохой оттепели и либерализации политики СССР в сфере культуры, а конкретно — с постановлением ЦК КПСС "О дальнейшем развитии советского телевидения".

В 1960 году партийное руководство обратило внимание на то, что "в выступлениях по телевидению нет задушевного разговора, непринужденной беседы" и приняло решение — раз диалог не завязывается сам, его необходимо организовать.

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В том же году в Москве состоялось открытие молодежного кафе на улице Горького, где проводились диспуты, выступали артисты и поэты. Силами музыкальной редакции центрального телевидения из зала кафе проводились прямые трансляции, которые быстро оформились в отдельную самостоятельную передачу, авторам которой удалось сохранить главное — ту самую атмосферу "непринужденной беседы".

Название передачи менялось — "Телевизионное кафе", "На огонек", "На голубой огонек" и, наконец, "Голубой огонек" — менялись и даты выхода в эфир. Если сначала передача шла по выходным каждую неделю, то со временем стало ощущаться истощение материала и зрители могли увидеть ее уже только на праздники — 8 марта, 1 мая и Новый год.

Но в первую очередь зрителей привлекала редкая в СССР возможность посмотреть и послушать звезд первой величины тех лет. Среди них отдельное место занимал Юрий Гагарин — главный герой эпохи. Он снялся в нескольких выпусках передачи и даже был соведущим "Голубого огонька", приуроченного к 8 марта, где также появилась и первая женщина, побывавшая в космосе, Валентина Терешкова.

© Stop kadras

При этом в съемках программы могли участвовать как звезды первой величины, так и обычные советские трудящиеся — юмористическую зарисовку на эту тему можно увидеть в фильме Георгия Данелии "Тридцать три" (тоже, кстати, посвященном "космической" теме).

Не обходили стороной создатели "Голубого огонька" и политику ЦК КПСС в отношении других стран – телеэкран для большинства жителей страны был едва ли не единственным местом, где можно было увидеть гостей-иностранцев из стран социалистического лагеря. А иногда поймать и такой "привет" друзьям СССР из других стран, как выступление Иосифа Кобзона, исполняющего песню "Куба — любовь моя" с приклеенной бородой а-ля Фидель Кастро и автоматом в руках.

Отдельным пунктом было выступление юмористов. Апогеем комедийной программы всегда были номера Аркадия Райкина, популярностью пользовались комические дуэты — Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична (Вадим Тонков и Борис Владимиров), Штепсель и Тарапунька (Ефим Березин и Юрий Тимошенко"), а также Лев Миров и Марк Новицкий, выступавшие под своими именами.

© Stop kadras

"Огонек" подарил советскому телевидению и множество других форматов. Именно здесь впервые стали часто выступать фигуристы, заложив основу для сегодняшней востребованности катания на льду. Здесь же началась и традиция "ностальгических" музыкальных номеров — в 1965 году исполнители главных ролей в фильме "Небесный тихоход" в честь двадцатилетия его выхода на экраны спели песню "Первым делом самолеты", которая стала первой "ласточкой" жанра "Старые песни о главном".

С приходом гласности и перестройки "Голубой огонек" стал постепенно исчезать с экранов — сначала пропало название, потом сменилось и место проведения: в 1987 году зрителям показали "Голубой огонек", склеенный из сценок, снятых в разных концах столицы — от ресторана "Арбат" до музея-заповедника "Коломенское". В эфире прозвучали песни группы ABBA, Алла Пугачева и Валерий Леонтьев поздравили поклонников из Индии, а в конце ансамбль из звезд первой величины спел композицию "Замыкая круг".

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После этого "Голубой огонек" исчез на целое десятилетие. Первый выпуск возрожденной передачи вышел в 1998 году под названием "Голубой огонек на Шаболовке". Новая передача старательно имитировала черты своей легендарной предшественницы, окончательно став явлением ностальгического порядка.

Наличие на современном телевидении программы, копирующей ушедший стиль в самое рейтинговое и дорогое праздничное время, стало причиной для частых возмущений, шуток и споров из-за ежегодно возрастающей курьезности всего формата — даже неиспользуемая Шуховская башня в заставке нового "огонька" начала выглядеть как своего рода ирония.

Парадоксальным образом ироническое, а позднее и пост-ироническое отношение к формату "Голубого огонька" помогло ему выжить, трансформироваться и продолжить свою жизнь. Так, в конце 2018 года команда передачи "Вечерний Ургант" организовала съемки шоу с провокационным названием "Голубой Ургант" с участием звезд молодого поколения.

© Stop kadras

И хотя движущим мотивом многих из участников было желание распрощаться с ветхим наследием былых лет, их пародии на "несмешные" новогодние шутки оказались такими же "несмешными", как оригиналы, а музыкальные номера, хотя и разительно отличались по жанру и звучанию от привычных "огоньков", все же продолжили традиции как шестидесятых, так и нового времени. Финальной деталью стало появление в "Голубом Урганте" Филиппа Киркорова, чья "самопародия" в конце передачи окончательно убедила сомневающихся в том, что несмотря на смены названий, каналов и мест проведения, "огонек" переживет и сегодняшних своих зрителей.