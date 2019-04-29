От эротических сериалов до блокбастеров: Пенелопе Крус — 45

О жизни, карьере и секретах успеха испанской красавицы, не стесняющейся обнажаться для съемок, пишет "Газета.Ru".

За несколько дней до юбилея Пенелопа Крус опубликовала в Instagram фотографию из новой съемки для испанского Vogue. На фото — девушка с растрепанными мокрыми волосами и томным взглядом, обрамленным вызывающим макияжем. Одетая в черное боди Крус закрывается кожаным жакетом, однако это не скрывает ее безупречную фигуру.

Подписчики в комментариях восторгаются внешностью 45-летней артистки и называют ее "Hottest woman in the universe" ("Самая горячая женщина во Вселенной").

Актрису считают одной из самых сексуальных женщин Голливуда благодаря ее упорству, дисциплинированности, внутренней харизме и, конечно, потрясающей внешности. Режиссер Вуди Аллен говорил, что не может надолго встречаться взглядами с Крус из-за ее мощной энергии. Описывая талант актрисы, постановщик заявил, что готов принять ее в любом амплуа.

"Я никогда не думал о ней как о личности, потому что, когда я работаю, я не интересуюсь человеком, за исключением исполнения роли. Когда она оказалась прекрасной — это было хорошо, но меня бы устроило, если бы она была стервой", — сказал Аллен.

Однако задолго до головокружительной актерской карьеры Крус планировала посвятить свою жизнь другому делу. С раннего детства на протяжении девяти лет она училась балету в Испанской национальной консерватории. Позже актриса призналась, что балет сделал ее дисциплинированной.

Параллельно с серьезным занятием танцами Крус заинтересовалась кинематографом. Загоревшись идеей стать актрисой, девочка начала сама искать агентов, но была неоднократного отвергнута из-за юного возраста.

"Я была очень экстравертированной в детстве… Я училась в средней школе, была в балете и ходила на кастинги. Я искала агента, и она отвергла меня три раза, потому что я была маленькой девочкой, но я продолжала возвращаться. Я все еще с ней после всех этих лет", — говорила она.

Удача улыбнулась Крус в 1989 году, когда после упорных попыток она, наконец, была принята в актерское агентство. Тогда же 15-летняя девочка впервые снялась для видеоклипа — заказчиками были ее соотечественники, испанская поп-группа Mecano. С 1990 по 1997 год девушка вела шоу для подростков La Quinta Marcha.

В 1991 году Крус появилась в эпизоде эротического сериала "Розовая серия" полностью обнаженной. На тот момент ей было всего 17 лет.

Для первой роли в большом кино актрисе также пришлось раздеться — в фильме "Ветчина, ветчина", где она сыграла девушку Сильвию, беременную от сына владельца фабрики, были сцены топлесс. В прессе писали, что благодаря этой роли Крус стала секс-символом. Сама актриса в 1999 году рассказала о своем отношении к ню-съемкам в интервью Los Angeles Daily News. "Я не была готова к наготе... Но я не жалела об этом, потому что я хотела начать работать, и это изменило мою жизнь", — сказала актриса.

С 1993 по 1996 год она снялась в десятках испанских фильмов, а в 20-летнем возрасте переехала в Нью-Йорк. Там Крус продолжила обучение балету и начала заниматься в театральной студии. Несмотря на незнание английского языка, она быстро адаптировалась в новой стране.

С детства кумиром Крус был испанский режиссер Педро Альмодовар — и в 1997 году девушка исполнила свою мечту, снявшись в его фильме "Живая плоть". За роль проститутки в мелодраме прославленного режиссера она была удостоена номинации на Spanish Actors Union Award. Через два года Крус работала с Альмодоваром над картиной "Все о моей матери".

Всего она снялась в 72 фильмах, среди которых "Открой глаза", "Страна холмов и долин", "Девушка твоей мечты", "Кокаин", "Ванильное небо" и "Женщина сверху". В 2009 году актриса получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Вики Кристина Барселона", а в 2011 на Голливудской Аллее славы появилась ее именная звезда.

Помимо актерской деятельности Крус принимала участие в качестве модели в рекламных кампаниях крупные брендов — Ralph Lauren, Mango и L'Oréal. Также она занимается филантропией, жертвуя деньги бедным странам и помогая больным СПИДом.

С 2007 года актриса состоит в отношениях с актером Хавьером Бардемом. Они поженились в 2010-м и воспитывают двоих детей — сына Леонардо и дочь Луну.







