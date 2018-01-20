От Ани Лорак до Маши Распутиной: 8 женщин, которые изменили имя и достигли успеха

Анжелика Варум





Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Ноя 11, 2017 at 3:30 PST

Настоящее имя: Мария Варум

В детстве Мария очень много времени проводила с бабушкой. Она ласково называла внучку Энжел, что в переводе с польского означало "ангел". В будущем эта идея и легла в основу псевдонима "Анжелика". Одна из причин, почему было решено сменить имя, тот факт, что в то время, когда Варум записывала свой первый сингл, уже вовсю гремел хит в исполнении другой российской певицы Маши Распутиной "Играй, музыкант".

Маша Распутина

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) Окт 22, 2017 at 11:28 PDT Настоящее имя: Алла Агеева Первым продюсером Аллы был ее первый супруг Владимир Ермаков. Обдумывая сценический образ молодой певицы, было решено, что нужно взять псевдоним. Имя "Маша" выбрали, потому что это традиционное русское имя, а фамилию "Распутина" уже довольно известной, поскольку она сразу ассоциируется с одним из основоположников русского мистицизма Григорием Распутиным Нюша

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Янв 12, 2018 at 11:58 PST Настоящее имя: Анна Шурочкина В случае с этой молодой певицей ничего особо придумывать не пришлось. В детстве ее называли Нюшей, Анечкой, Аннушкой, Нюрой. Поэтому когда решался вопрос сценического имени, родилось звучное и лаконичное "Нюша" — производное от настоящего имени певицы. В 2007 году она официально изменила имя Анна на Нюша в паспорте. Валерия



Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 8, 2018 at 5:24 PST Настоящее имя: Алла Перфилова Псевдоним "Валерия" родился во время записи первого альбома певицы на английском языке. Для западного слушателя имя Алла ассоциировалось с Аллахом, поэтому его срочно нужно было поменять. Раз надо менять, то на Валерию, поскольку именно так назвала ее мама, вот только потом в документах записали как Аллу. В 1993 году сценический псевдоним был внесен в паспорт. Елка

Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger) Дек 30, 2017 at 1:25 PST Настоящее имя: Елизавета Иванцив Почему Елка? Потому что колючая? Или потому что яркая? На самом деле Лизе не пришлось ничего придумывать. Она получила такое прозвище еще в детстве: ей было 11 лет, когда кто-то из друзей ляпнул "Елка". Сейчас так ее называют не только друзья, но и мама, ласково приговаривая "Елочка". Ани Лорак