От Ани Лорак до Маши Распутиной: 8 женщин, которые изменили имя и достигли успеха

Анжелика Варум
Настоящее имя: Мария Варум
В детстве Мария очень много времени проводила с бабушкой. Она ласково называла внучку Энжел, что в переводе с польского означало "ангел". В будущем эта идея и легла в основу псевдонима "Анжелика". Одна из причин, почему было решено сменить имя, тот факт, что в то время, когда Варум записывала свой первый сингл, уже вовсю гремел хит в исполнении другой российской певицы Маши Распутиной "Играй, музыкант".
Маша Распутина
Настоящее имя: Алла Агеева
Первым продюсером Аллы был ее первый супруг Владимир Ермаков. Обдумывая сценический образ молодой певицы, было решено, что нужно взять псевдоним. Имя "Маша" выбрали, потому что это традиционное русское имя, а фамилию "Распутина" уже довольно известной, поскольку она сразу ассоциируется с одним из основоположников русского мистицизма Григорием Распутиным
Нюша
Настоящее имя: Анна Шурочкина
В случае с этой молодой певицей ничего особо придумывать не пришлось. В детстве ее называли Нюшей, Анечкой, Аннушкой, Нюрой. Поэтому когда решался вопрос сценического имени, родилось звучное и лаконичное "Нюша" — производное от настоящего имени певицы. В 2007 году она официально изменила имя Анна на Нюша в паспорте.
Валерия
Настоящее имя: Алла Перфилова
Псевдоним "Валерия" родился во время записи первого альбома певицы на английском языке. Для западного слушателя имя Алла ассоциировалось с Аллахом, поэтому его срочно нужно было поменять. Раз надо менять, то на Валерию, поскольку именно так назвала ее мама, вот только потом в документах записали как Аллу. В 1993 году сценический псевдоним был внесен в паспорт.
Елка
Настоящее имя: Елизавета Иванцив
Почему Елка? Потому что колючая? Или потому что яркая? На самом деле Лизе не пришлось ничего придумывать. Она получила такое прозвище еще в детстве: ей было 11 лет, когда кто-то из друзей ляпнул "Елка". Сейчас так ее называют не только друзья, но и мама, ласково приговаривая "Елочка".
Ани Лорак
Настоящее имя: Каролина Куек
В 1995 году певица выступала в российской телевизионной программе "Утренняя звезда". Поскольку в конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина, то украинской Каролине пришлось искать альтернативный вариант. Ани Лорак — это обратное прочтение настоящего имени. С тех пор этот псевдоним закрепился за певицей.
Алена Апина
Настоящее имя: Елена Левочкина
Фамилия, под которой обрела популярность певица, композитор и поэтесса Алена Апина, досталась ей после замужества с Лешто Апиным. Несмотря на то, что брак с первым супругом продлился всего несколько месяцев, Алена решила не менять фамилию. В свою очередь с именем было еще проще: Лена легко трансформируется в Алену, а в детстве и родные, и друзья звали ее именно так.
Жасмин
Настоящее имя: Сара Манахимова
Первый супруг Сары хотел, чтобы его супруга жила полноценной жизнью, а не только была хранительницей домашнего очага, как это обычно принято в восточных семьях. Когда стало ясно, что она хочет заниматься пением, начинающую певицу консультировал композитор Владимир Матецкий. Он то и посоветовал девушке взять сценический псевдоним. Она выбрала имя арабской принцессы Жасмин из знаменитого диснеевского мультфильма "Алладин".
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