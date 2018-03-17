Остапенко встретилась с легендой бокса Майком Тайсоном

Остапенко опубликовала в соцсетях любопытный снимок с Майком Тайсоном. Встреча легендарного боксера и теннисистки состоялась на туринире WTA в Индиан-Уэллсе. Остапенко дошла на этом турнире до 1/16 финала и уже с понедельника поднимется на высшую в своей карьере пятую строчку в мировом рейтинге.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. За долгие годы на ринге он успел стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Американца по праву считают одним из сильнейших боксеров в истории вне зависимости от весовых категорий.

Тайсон провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 50 побед (44 — нокаутом) при всего лишь шести поражениях.