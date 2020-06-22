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2020 год преподносит множество сюрпризов — как правило, не очень приятных. Очередной прилетел буквально откуда не ждали: организаторы “Евровидения” решили устроить виртуальное “переголосование” старых конкурсов. Утешает одно: это скорее развлечение, а не официальное переписывание истории.
Остановитесь! У Димы Билана украли победу на “Евровидении”
© DELFI / Kiril Čachovskij

YouTube-канал конкурса “Евровидение” спровоцировал настоящий скандал своей креативной идеей — шоу #EurovisionAgain. Фишка проекта — устроить заново онлайн-голосования всех лет, — пишет Super. В результате нового “воутинга”, в котором вчера участвовали зрители всей Европы, оценивавшие заново выступления 2008 года, где как известно, впервые одержала победу Россия, случилось немыслимое. Дима Билан и его хит Believe занял лишь 9 строчку в таблице результатов, а на первом оказалась… Ани Лорак, которая представляла в том году Украину и боролась за победу под руководством Филиппа Киркорова.

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Тогда разрыв между Россией и Украиной оказался минимальным — Билан забрал главный приз, а Лорак заняла второе место. Сама певица, узнав о новом голосовании, пришла в восторг, разместив результаты таблицы у себя в Инстаграмме. “Спасибо, Евровидение!” — поделилась своими эмоциями 41-летняя звезда.

Реакция Димы Билана на этот момент неизвестна.

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