Остановитесь! У Димы Билана украли победу на “Евровидении”

YouTube-канал конкурса “Евровидение” спровоцировал настоящий скандал своей креативной идеей — шоу #EurovisionAgain. Фишка проекта — устроить заново онлайн-голосования всех лет, — пишет Super. В результате нового “воутинга”, в котором вчера участвовали зрители всей Европы, оценивавшие заново выступления 2008 года, где как известно, впервые одержала победу Россия, случилось немыслимое. Дима Билан и его хит Believe занял лишь 9 строчку в таблице результатов, а на первом оказалась… Ани Лорак, которая представляла в том году Украину и боролась за победу под руководством Филиппа Киркорова.

Тогда разрыв между Россией и Украиной оказался минимальным — Билан забрал главный приз, а Лорак заняла второе место. Сама певица, узнав о новом голосовании, пришла в восторг, разместив результаты таблицы у себя в Инстаграмме. “Спасибо, Евровидение!” — поделилась своими эмоциями 41-летняя звезда.

Реакция Димы Билана на этот момент неизвестна.