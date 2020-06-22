Остановитесь! У Димы Билана украли победу на “Евровидении”

YouTube-канал конкурса “Евровидение” спровоцировал настоящий скандал своей креативной идеей — шоу #EurovisionAgain. Фишка проекта — устроить заново онлайн-голосования всех лет, — пишет Super. В результате нового “воутинга”, в котором вчера участвовали зрители всей Европы, оценивавшие заново выступления 2008 года, где как известно, впервые одержала победу Россия, случилось немыслимое. Дима Билан и его хит Believe занял лишь 9 строчку в таблице результатов, а на первом оказалась… Ани Лорак, которая представляла в том году Украину и боролась за победу под руководством Филиппа Киркорова.
Тогда разрыв между Россией и Украиной оказался минимальным — Билан забрал главный приз, а Лорак заняла второе место. Сама певица, узнав о новом голосовании, пришла в восторг, разместив результаты таблицы у себя в Инстаграмме. “Спасибо, Евровидение!” — поделилась своими эмоциями 41-летняя звезда.
Реакция Димы Билана на этот момент неизвестна.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Иванов день в этом году будет иным: есть ряд требований, которые должны соблюдать все
Танцы и песни у костра в кругу друзей до самого утра –...
На коронавирус будут интенсивнее проверять жителей семи муниципалитетов (9)
В Ширвинтос, Вильнюсском районе, в Йонаве, Вильнюсе ,...
Мужчина, исписавший дорогу у дома премьера Литвы: он воспользовался служебным положением (5)
Бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и...
Раскрыта схема сокрытия налогов: не учтены 2,8 млн. евро, ущерб государству - миллион евро (8)
Клайпедское управление Службы расследования...
Фабийонишкского бассейна на весь Вильнюс мало: сколько еще бассейнов нужно городу (7)
1,5 года назад в Вильнюсе открылся Фабийонишкский...