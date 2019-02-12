Дженнифер организовала вечеринку, на которую пригласила Эллен Дедженерес, Кэти Перри, Орландо Блума, Роберта Дауни – младшего, Барбру Стрейзанд, Тома Форда и других знаменитостей. Мероприятие прошло в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Пара рассталась 13 лет назад, но всё еще хранит теплые отношения.
Брэд пытался оставаться незамеченным: прибыл актер на вечеринку в автомобиле с тонированными окнами. Но папарацци все равно удалось узнать Брэда. Кстати, на вечеринку также была приглашена еще одна экс-подруга Брэда Питта – Гвинет Пэлтроу.
Напомним, в разводах Джен видит также и позитивную сторону, ведь расставания с любимыми сделали ее счастливыми. «Я не чувствую пустоты. По моему мнению, мои браки были очень успешными. И когда они подошли к концу, это был выбор, мы решили быть счастливыми. Иногда счастье зависит от расставания. Конечно, было тяжело и каждому было грустно, но в конце концов, жизнь одна, я бы не смогла продолжить отношения из-за страха одиночества. Брак из-за страха – это медвежья услуга. Я не считаю это провалом», — признавалась ранее Дженнифер.
Несмотря на два брака, у Дженнифер нет детей. Заводить их пока актриса не собирается! «Некоторые люди созданы для брака. Я не знаю, насколько это про меня. Кто знает, что ждет меня в будущем в плане семьи? Но сейчас благодаря науке и чудесам мы можем делать позже то, что обычно происходит раньше», — поделилась звезда.
Напомним, в начале года Джастин Теру и Дженнифер Энистон сообщили о своем расставании. Новость повергла в шок поклонников, которые сразу же начали выдвигать свои версии причины произошедшего. Джастин Теру впервые дал комментарии о разводе с Дженнифер в интервью New-York Times.
«Хорошая новость заключается в том, что это, вероятно, было самое нежное расставание без чувства враждебности», — вот так «интересно» комментирует Теру расставание с Энистон.
ФОТО: Друзья молодой невесты Цекало не понимают, зачем он ей нужен
Российский продюсер и актер Александр Цекало , который...
Пугачеву и Галкина втянули в раздел имущества Петросяна и Степаненко (1)
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин...
Друзь обвиняет Бера в провокации в связи со скандалом в игре "Кто хочет стать миллионером"
Первый канал проверит заявления главного редактора...
ВИДЕО: Девушка влюбилась в зомби-куклу и вышла за нее замуж (2)
Жительница США вышла замуж за зомби-куклу, сообщает...
ФОТО: Никто не идеален. Ким Кардашьян показала псориаз на лице (2)
38-летняя телезвезда Ким Кардашьян поделилась с...
TOP новостей
Учитель посчитал, что час его работы стоит меньше 4 евро (82)
3,70 евро за урок – сколько за замену получает литовский...
Снег осложнил ситуацию на дорогах Вильнюса (7)
13 февраля вечером в Вильнюсе зарегистрировано больше...
Посольство Литвы в Великобритании готовится к наплыву в связи с предстоящим "Брекситом" (28)
В связи с предстоящим выходом Великобритании из...
В Науяместисе произошла авария – часть домов осталась без отопления (5)
В Вильнюсе , в Науяместисе, была повреждена...
Задержана рекордная в истории Литвы контрабанда наркотиков оценили в 20 млн. евро (59)
В ходе специальной и секретной операции была задержана...