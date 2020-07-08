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Бессменный участник группы "Чайф" и один из ее основателей гитарист Владимир Бегунов заболел коронавирусом.
Основатель группы "Чайф" заразился коронавирусом
© rus.delfi.lv

"К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID, поставлена пневмония", — рассказал он в видеообращении, которое выложил на своей странице в Facebook.

Бегунов сообщил, что вовремя начал лечиться, и поражения его легких составляют 10%.

Музыкант призвал не слушать тех, кто отрицает существование коронавируса. Он отметил, что болезнь протекает очень резко и тяжело.

Кроме того, Бегунов заверил поклонников, что участники "Чайфа" прекратили общение, работу над альбомами и репетиции, когда стало известно о его диагнозе. Все музыканты прошли тестирование на коронавирус, результаты оказались отрицательными.

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Gazeta.ru
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