Основатель группы "Чайф" заразился коронавирусом

"К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID, поставлена пневмония", — рассказал он в видеообращении, которое выложил на своей странице в Facebook.
Бегунов сообщил, что вовремя начал лечиться, и поражения его легких составляют 10%.
Музыкант призвал не слушать тех, кто отрицает существование коронавируса. Он отметил, что болезнь протекает очень резко и тяжело.
Кроме того, Бегунов заверил поклонников, что участники "Чайфа" прекратили общение, работу над альбомами и репетиции, когда стало известно о его диагнозе. Все музыканты прошли тестирование на коронавирус, результаты оказались отрицательными.
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