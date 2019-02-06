"Оскар" официально остался без ведущего

Отмечается, что последний раз такое случалось в 1989 году. Церемония была настолько неудачной, что после мероприятия 17 голливудских звезд написали организаторам письмо, в котором раскритиковали премию, начавшуюся с 11-минутного музыкального номера.
Американская академия кинематографических искусств и наук уже огласила первые имена знаменитостей, которые в этом году будут вручать лауреатам золотые статуэтки. В список вошли Тина Фэй, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Эми Полер, Майя Рудольф, Шарлиз Терон, Амандла Стенберг, Аквафина, Тесса Томпсон и Констанс Ву.
В декабре 2018 года актера и комика Кевина Харта назначили ведущим 91-й церемонии "Оскар", однако вскоре он отказался от этой роли. Причиной послужил скандал, который разгорелся из-за его гомофобных высказываний в соцсетях, опубликованных им почти десять лет назад. Харт заявил, что не хочет отвлекать на себя внимание от талантливых артистов, и попросил прощения у ЛГБТ-сообщества.
Церемония награждения лауреатов состоится 24 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. За звание лучшего фильма поборются такие картины, как "Черная пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Рома", "Зеленая книга", "Звезда родилась" и "Власть".
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