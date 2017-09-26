Российский певец Евгений Осин, который был популярен в 90-е года прошлого века, находится на лечение в наркологической клинике в Таиланде с диагнозом "алкоголизм, третья стадия", пишет StarHit.
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О пребывании некогда популярного певца в клинике рассказал телеведущий Андрей Малахов, пообщавшийся с Осиным. По словам Малахова, за месяц участия в реабилитационной программе певец очень изменился, будто побывал "в руках гения пластической хирургии".

Осин признал, что чувствует он себя хорошо и он пересмотрел свое мировоззрение, но временами ему тяжело из-за жесткого режима и отсутствия денег, которыми он мог бы свободно распоряжаться.

Осин также показал Малахову свою комнату. "Кстати, рядом место свободно. Очень хочу, чтобы Крис Кельми его занял, - сказал певец. - У него те же проблемы со здоровьем. Пусть прилетает".

SHOWTIME!
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