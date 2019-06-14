Тогда артистка предоставила фальшивую медицинскую справку, благодаря которой она освобождалась от работы на сцене. Однако в этот же вечер Мути посетила благотворительный ужин в Санкт-Петербурге, на котором также присутствовал занимавший на тот момент пост премьер-министра России Владимир Путин. Администрация театра Верди, где актриса должна была выступить в этот вечер, подала на нее иск.
По словам самой исполнительницы, она заболела ларингофарингитом, из-за которого не могла работать, так как не должна была напрягать голосовые связки. Она подчеркнула, что на благотворительном вечере ей не требовалось разговаривать.
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро. Решение о смягчении наказания было принято в 2017 году.
В сентябре Мути призналась, что хотела бы получить российское гражданство. Артистка напомнила о том, что ее предки по материнской линии были родом из России.
Популярность Орнелле Мути принесли роли в таких кинофильмах, как "Укрощение строптивого", "Безумно влюбленный" и "Самая красивая жена".
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным (1)
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