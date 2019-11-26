"Какой у меня визажист сегодня!" - с иронией сказала Орбакайте на первом видео и громко расхохоталась.
На следующей записи запечатлено окончание нанесения Примадонной дочери не слишком яркого макияжа. При этом Пугачева говорит о том, что "сильнее (краситься. — Прим. "МК") пока не надо, сейчас только губы накрасишь".
В подписи к публикации Орбакайте отметила, что ее мать "может все", добавила смайлики в виде сердца и сложенных в молитвенном жесте рук, а также хештеги #деньмамы и #лучшаямама.
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Моя мама может ВСЁ! ❤️ #деньматери #деньмамы @alla_orfey 🙏 #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #лучшаямама
24 ноября отмечался международный День матери. Вчера с этим праздником свою мать поздравила и Анна Заворотнюк. В Stories своего Instagram она опубликовала ранее неизвестную фотографию матери. На снимке звезда сериала «Моя прекрасная няня» в коралловом платье с внушительным браслетом на руке запечатлена с необычного ракурса: она сидит практически спиной к фотографу.
Орбакайте опубликовала видео с Пугачевой в роли визажиста
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