Орбакайте опубликовала видео с Пугачевой в роли визажиста

"Какой у меня визажист сегодня!" - с иронией сказала Орбакайте на первом видео и громко расхохоталась.

На следующей записи запечатлено окончание нанесения Примадонной дочери не слишком яркого макияжа. При этом Пугачева говорит о том, что "сильнее (краситься. — Прим. "МК") пока не надо, сейчас только губы накрасишь".

В подписи к публикации Орбакайте отметила, что ее мать "может все", добавила смайлики в виде сердца и сложенных в молитвенном жесте рук, а также хештеги #деньмамы и #лучшаямама.

24 ноября отмечался международный День матери. Вчера с этим праздником свою мать поздравила и Анна Заворотнюк. В Stories своего Instagram она опубликовала ранее неизвестную фотографию матери. На снимке звезда сериала «Моя прекрасная няня» в коралловом платье с внушительным браслетом на руке запечатлена с необычного ракурса: она сидит практически спиной к фотографу.