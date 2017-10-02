В тексте записки, которая датируется апрелем 2013 года, Уайт якобы обвиняет Керри в том, что актер "разрушил ее жизнь" и "познакомил" ее с наркотиками, проститутками, психическими расстройствами, а также венерическими заболеваниями. "Ты сделал для меня много хорошего, но, встречаясь со мной, ты сломал меня как личность", — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что записка была опубликована адвокатом Майклом Авенатти, представляющим интересы матери Уайт и ее бывшего мужа, с которым та состояла в браке с 2013 года. В то же время, как заявляют журналисты New York Daily News, никаких доказательств того, что авторство записки действительно принадлежит девушке, Авенатти не представил.
Уайт покончила с собой в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет после расставания с Керри. Актера обвинили в том, что он заразил бывшую подругу половыми инфекциями и снабжал ее медикаментами, чтобы заставить девушку замолчать.
Керри назвал ложными обвинения в причастности к смерти девушки и попросил судью не учитывать в процессе тот факт, что он заразил Уайт герпесом и гонореей, так как это произошло за два года до самоубийства его подруги.
ФОТО: Наследница Пугачевой и Галкина щеголяет в нарядах мамы (1)
Максим Галкин часто радует подписчиков микроблога...
ФОТО: Эвелина Бледанс зажгла на яхте в компании молодого красавца (1)
Всего две недели назад Эвелина Бледанс в эфире...
На Ольгу Бузову напали во время концерта (2)
Сейчас Ольга Бузова находится в Дубае, где дала концерт...
На Мэрилина Мэнсона обрушилась декорация во время концерта
Певец Мэрилин Мэнсон был вынужден прервать концерт...
Дочери и внуки забыли Лидию Федосееву-Шукшину (2)
Лидия Федосеева-Шукшина отмечала 79-й год рождения вдали...
TOP новостей
Президент Литвы: безответственное поведение глав ЛЖД нанесло ущерб государству (5)
Безответственное поведение литовской государственной...
Из Брюсселя – "Литовской железной дороге" назначен штраф в размере 28 млн. евро (26)
2 октября на заседании Еврокомиссии (ЕК) было принято...
Кризис в Вильнюсе: либералы расторгли договор о коалиции с консерваторами (21)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в фейсбуке сообщил о...
Жириновский разжигал. В Литве на полгода остановили ретрансляцию телеканала ТВЦi (195)
В понедельник в Литве вступает в силу полугодовой...
Глава департамента, передавшего информацию России: согласна, это неприятно (27)
Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте...