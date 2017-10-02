В США опубликовали обвинительное письмо бывшей девушки голливудского актера Джима Керри Катрионы Уайт, которая покончила с собой после расставания со звездой кинематографа. Об этом сообщает New York Daily News.
Cathriona White ir Jimmas Carey
© Vida Press

В тексте записки, которая датируется апрелем 2013 года, Уайт якобы обвиняет Керри в том, что актер "разрушил ее жизнь" и "познакомил" ее с наркотиками, проститутками, психическими расстройствами, а также венерическими заболеваниями. "Ты сделал для меня много хорошего, но, встречаясь со мной, ты сломал меня как личность", — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что записка была опубликована адвокатом Майклом Авенатти, представляющим интересы матери Уайт и ее бывшего мужа, с которым та состояла в браке с 2013 года. В то же время, как заявляют журналисты New York Daily News, никаких доказательств того, что авторство записки действительно принадлежит девушке, Авенатти не представил.

Уайт покончила с собой в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет после расставания с Керри. Актера обвинили в том, что он заразил бывшую подругу половыми инфекциями и снабжал ее медикаментами, чтобы заставить девушку замолчать.

Керри назвал ложными обвинения в причастности к смерти девушки и попросил судью не учитывать в процессе тот факт, что он заразил Уайт герпесом и гонореей, так как это произошло за два года до самоубийства его подруги.

Lenta.ru
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