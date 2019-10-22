Опубликовано неизвестное видео с Юлией Началовой

На записи запечатлено как Началова исполняет свою песню "Я выбираю" в ресторане в присутствии своего экс-супруга Евгения Алдонина, певицы Ларисы Долиной, футболиста Ролана Гусева и других гостей мероприятия. Кроме того, на видео можно заметить выложенное воздушными шарами имя дочери певицы – Вера. В подписи к видео пиарщица пояснила, что на нем - праздник, посвященный 12-летию Веры.

Анна Исаева подчеркнула, что, размещая в Сети домашнее видео Началовой, которого у нее очень много, она не хайпует и не спекулирует на теме ухода из жизни подруги и работодательницы, а просто сегодня ей взгрустнулось, "душа рвется, скорбит и плачет".

По ее словам, это видео снято за три месяца до смерти Началовой. «Каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход", - написала в подписи к публикации Исаева.



38-летняя Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы от остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.

