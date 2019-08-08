По словам Умарова, эта песня посвящена главе Чечни Рамзану Кадырову. Супруга артиста передала ее Умарову после смерти Токарева. "Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце", — пояснил он.

Вилли Токарев в своей композиции поет о том, что "Чечня — это значит кадыровский стиль". "Мы, совсем еще юные, украдкой слушали его вещи о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню", — вспомнил Умаров.